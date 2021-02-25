Танк «Армата» впервые в истории нашел цели без участия экипажа

Российский танк Т-14 «Армата» впервые в истории танкостроения смог без участия экипажа найти и выбрать цели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Способность системы управления огнем «Арматы» самостоятельно находить, распознавать и брать на сопровождение цели была подтверждена в ходе испытаний на полигоне, рассказал источник. При этом подчеркивается, что решение о поражении цели принимает человек.

По словам источника, подобные возможности были реализованы в бронетехнике впервые в истории. Все существующие на данный момент образцы, в том числе иностранные танки, способны лишь самостоятельно сопровождать цель, однако находить и выбирать объект должен экипаж.

Ранее генеральный директор, главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов сообщил, что устойчивые серийные поставки «Арматы» Министерству обороны России начнутся в 2022 году.