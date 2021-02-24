В Госдуме раскритиковали заявление Пашиняна об «Искандерах»

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы невзорвавшихся ракетах оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер» говорит о его некомпетентности. Об этом заявил депутат Государственной думы, глава группы дружбы между парламентами России и Сирии Дмитрий Саблин, передает РИА «Новости».

Ранее Пашинян назвал российские «Искандеры» неработоспособными. Так глава кабмина ответил экс-президенту Армении Сержу Саргсяну, который заявил, что использовал бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе.

«Плохому танцору ноги мешают. Эта язвительная народная мудрость лучше всего характеризует слова армянского премьера об использовании «Искандеров» в недавней войне и их «устарелости», — сказал российский депутат.

По его словам, упоминаемый ракетный комплекс уже считают лучшим те, кто хорошо разбирается в вопросах войны и мира. Парламентарий напомнил, что «Искандер» подтвердил свои высокие характеристики во время войны с терроризмом в Сирии.

Саблин также назвал другую причину таких высказывания Пашиняна.

«Соросовские (американский миллиардер Джордж Сорос, основатель «Фонда Сороса») методички подвели Пашиняна. <…> Это еще одно свидетельство того, как улица под громкие красивые лозунги по чужому, враждебному, сценарию выносит во власть человека, разрушающего свою страну», — сказал он.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.