Россия планирует подписать соглашение о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией

Правительство РФ поручило Минобороны совместно с МИД провести переговоры с Саудовской Аравией и подписать соглашение о военном сотрудничестве. Документ, подписанный российским премьером Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В рамках соглашения Россия и Саудовская Аравия будут вести обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в военной сфере.

Также стороны будут сотрудничать в борьбе с терроризмом и пиратством, взаимодействовать в сфере совместной подготовки войск, военного образования и спасения на море.