Россия впервые показала улучшенный «Панцирь-С1M»

Впервые на международной оружейной выставке IDEX-2021 был представлен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М», доработанный предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»). Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе госкорпорации.

Как отмечается, ЗРПК доработали после применения против террористов в Сирии. Улучшенная версия комплекса имеет новый радар для повышенной дальности обнаружения аэродинамических целей — до 75 км. Также увеличена дальность поражения комплекса до 40 км.

«Впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Это экспортная версия «Панциря», успешно проявившего себя в Сирии», — сказали в госкорпорации.

Известно, что уже ряд стран проявили интерес к российскому комплексу.