«Ъ»: десять генералов покинут Росгвардию

Порядка десяти генералов покинут ряды Росгвардии в скором будущем. Об этом информирует газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.

Отмечается, что из Росгвардии могут уйти руководители главного оперативного управления генерал-лейтенант Николай Косяченко, разведуправления генерал-лейтенант Казимир Боташев, главного организационно-мобилизационного управления генерал-лейтенант Павел Бобков, главного управления связи генерал-лейтенант Алексей Беляков и другие.

В ведомстве отметили, что решения о назначениях и увольнениях принимаются президентом РФ. Ряд соответствующих рапортов уже удовлетворены, другие — на стадии принятия решения.

По данным издания, уход некоторых генералов связан с выслугой лет или выходом на пенсию, остальных — с реорганизацией внутри службы и сокращением генеральских должностей.