SANA: ПВО Сирии отражают атаку со стороны Израиля в окрестностях Дамаска
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку со стороны Израиля над сельскими районами в районе Дамаска, передает агентство SANA.
Как сообщается, в воздухе над окрестностями столицы Сирии на западе слышны взрывы. ВС Израиля ведут обстрел с территории Голанских высот.
Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.
На прошлой неделе сообщалось, что российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу в Сирии.
close