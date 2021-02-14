Украина заявила об одном нарушении режима тишины в Донбассе

В Донбассе за последние сутки произошло одно нарушение режима тишины. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил у себя в Facebook.

«В течение текущих суток, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. На обстрелы противника наши защитники давали адекватный ответ», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о гибели трех военных ВСУ в Донбассе. После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил срочно расследовать обстоятельства ЧП в Донбассе.