В Великобритании призвали исключить РФ и КНР из поставок в сфере обороны

Россия и Китай не должны участвовать в цепочках поставок для британской оборонной сферы или инвестировать в нее. Об этом пишет издание The Independent со ссылкой на комитет по обороне палаты общин парламента Великобритании.

«Инвестирование в каналы снабжения сферы обороны со стороны всех стран, включая Россию и Китай, не состоящих в одобренном списке, должно быть запрещено», — заявил председатель комитета Ричард Дракс.

Отмечается, что иностранное инвестирование в оборонной сфере широко используется в Великобритании.

В комитете призвали министерство обороны обнародовать список «дружелюбных» стран, чьи инвестиции приемлемы и желательны.

За последние годы китайские фирмы приобрели девять компаний, работающих в оборонном секторе Великобритании, кроме прочего занятых в производстве электроники для истребителей-бомбардировщиков F-35.

В докладе также утверждается, что Китай практикует широкомасштабную кражу интеллектуальной собственности.