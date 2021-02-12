Началась подготовка к испытаниям подводных роботов «Посейдон» с борта «Белгорода»

В России началась подготовка к испытания подводных роботов «Посейдон» с борта их первого штатного носителя — атомной подводной лодки (АПЛ) К-329 «Белгород». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы ПО «Севмаш».

Отмечается, что в настоящее время крейсер готовится впервые выйти в море.

По данным газеты, на разработку комплекса из подводной лодки и ядерных беспилотников потребуется еще пять лет.

Как сообщил бывший командир подводной лодки, капитан 1-го ранга Игорь Курдин, будут проверены ходовые качества лодки на различных режимах и скорость работы энергоустановки. По завершению всех работ будет запущен «Посейдон».

Ранее издание Forbes сообщало, что Россия планирует построить четыре атомные подводные лодки для транспортировки торпеды судного дня «Посейдон».