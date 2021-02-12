РФ строит еще три тяжелых беспилотника «Охотник»

Новосибирский авиазавод имени Чкалова (НАЗ) ведет строительство еще трех опытных образцов тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его данным, беспилотники планируется подключить к летным испытаниям в 2022-2023 годах.

В конструкцию второго аппарата внесут изменения по опыту эксплуатации первого «Охотника», летные испытания которого начались в августе 2019 года, рассказал источник. Речь идет, в частности, о системе бортового радиоэлектронного оборудования и элементов конструкции планера.

Третий и четвертый беспилотники «будут фактически соответствовать серийной версии «Охотника», добавил источник.

С-70 «Охотник» выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Длина беспилотника составляет 14 м, размах крыла — 19 м, взлетная масса — 20 т. «Охотник» имеет дозвуковую максимальную скорость полета — до 1000 км/ч. Аппарат выполнен с использованием материалов, снижающих радиолокационную заметность.

Серийные поставки «Охотников» в ВКС России планируются с 2024 года.