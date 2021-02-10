Британия даст денег Украине на строительство военных баз в Черном море

Великобритания окажет Украине финансовую поддержку для строительства военных баз на Черном и Азовском морях. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РИА «Новости».

Глава правительства провел брифинг по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По словам премьера, Киев начинает строительство этих двух баз в рамках оборонного бюджета, который составил 5,93% ВВП.

«Это является самым большим выделением на оборонные цели в последние годы, и в рамках нашего сотрудничества с Британией, которая оказывает нам финансовую помощь», — заявил Шмыгаль.

Ранее стало известно, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по «реинтеграции» Крыма в состав Украины.