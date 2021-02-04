США не собираются перебрасывать своих военных из Германии в ближайшее время

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о заморозке проекта передислокации своих военных в Германии до завершения рассмотрения Пентагоном нынешних позиций США в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, министр обороны Ллойд Остин проведет пересмотр положения сил США в мире и на это время будет заморожена любая переброска войск их Германии. Соответствующее решение объявит Байден в ходе выступления в госдепартаменте.

Днем ранее о заморозке проекта по выводу американских войск из Германии рассказал глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс.

29 июля 2020 года экс-министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе 11,9 тыс. военнослужащих из Германии. Предполагалось, что 6,4 тыс. из них вернутся на родину, а около 5,6 тыс. перебросят в Италию и Бельгию. В октябре прошлого года также сообщалось, что США изучают возможность переброски войск из ФРГ в Болгарию, Румынию и Прибалтику.