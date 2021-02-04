Минобороны опровергает данные о пересечении российским Ил-76 границы Эстонии

Минобороны России опровергло информацию о нарушении российским военно-транспортным самолетом Ил-76 воздушного пространство Эстонии. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Главный штаб Сил самообороны Эстонии заявил якобы о нарушении воздушного пространства российским Ил-76.

По данным военного ведомства, экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил России осуществил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область.

Перелет проходил 3 февраля по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером, экипаж был на связи с эстонскими диспетчерами. Никаких претензий к российскому экипажу эстонская сторона ни в день совершение полета, ни в последующие сутки не предъявляла, уточнили в министерстве.

До этого сообщалось, что два российских Ту-160 осуществили полет над Баренцевым и Белым морями.