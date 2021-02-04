Танк «Армата» в ближайшее время представят за рубежом
Максимс Краюшкинс
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Новейший российский танк Т-14 «Армата» в ближайшее время будет представлен за рубежом. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Рособоронэкспорт.
«На танк Т-14 «Армата» оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Россия готовит танк «Армата» к продаже за рубеж.
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником.
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