Россия договорилась с Индией о совместном производстве МиГ-35

Россия и Индия предварительно договорились о совместном производстве истребителей МиГ-35, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимира Дрожжова.

По его словам, договоренность вступит в силу, если российская сторона победит в тендере на поставку 110 самолетов.

Дрожжов отметил, что Москва ожидает объявление тендера, «но более быстрая и надежная работа по этому вопросу и поставка самолетов может быть организована на основе межправительственного соглашения».

Ранее он сообщил, что Индия получит от России первую партию систем ПВО С-400 до конца текущего года.