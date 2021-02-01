Бойцы «Хезболлах» сбили израильский беспилотник в Ливане

Ливанское радикальное движение «Хезболлах» заявило о ликвидации израильского беспилотника в воздушном пространстве южного Ливана в районе Блида. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы организации.

До этого в Израиле сообщили, что израильский беспилотник упал в Ливане в ходе армейской операции на границе.

В сообщении «Хезболлах» говорится, что утром в понедельник, 1 февраля, «Исламское сопротивление» сбило дрон, принадлежащий израильскому государству, в воздушном пространстве Ливана.

Ливанские власти неоднократно направляли жалобы в Совет безопасности Организации объединенных наций в связи с регулярными вторжениями беспилотников и боевых самолетов Военно-воздушных сил Израиля в воздушное пространство Ливана. Командование ливанской армии почти каждый день сообщает об активности израильской авиации в небе над ливанским государством.