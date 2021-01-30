В США эксперты раскрыли план удара НАТО по Калининграду

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Global Look Press

«Превентивный» удар НАТО по Калининградской области уничтожит четыре объекта российской армии. Об этом пишет Overt Defence со ссылкой на данные американского Военно-морского аналитического центра.

Согласно этому сценарию, польская армия, входящая в состав НАТО, нейтрализует российские баллистические ракеты «Искандер», чтобы Москва не смогла вести «ограниченную ядерную войну». Как модель используется уничтожение иракских «Скадов» Р-17 во время войны в Персидском заливе.Также силы альянса могут ударить по порту Балтийск и находящимся там кораблям.

Основным препятствием для захвата Калининградской области, по мнению экспертов, выступают российские системы ПВО С-400. Они угрожают силам НАТО, поэтому должны быть уничтожены. После этого альянсу нужно «ликвидировать российские войска в Калининграде, чтобы защитить государства Балтии». Последней стадией является уничтожение оставшихся сил России в регионе.

Как пишет автор статьи, существенную роль для операции играют скорость и внезапность.

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