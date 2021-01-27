Столтенберг призвал НАТО оставаться готовыми к «агрессивным действиям» РФ

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 2017 год Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 2017 год
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 2017 год
Virginia Mayo/AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил членов военного комитета Североатлантического альянса поддерживать оборонный потенциал их стран, в том числе чтобы быть готовыми реагировать на «агрессивные действия» России. Об этом сказано в заявлении председателя военного комитета НАТО Стюарта Пича, опубликованном на сайте альянса.

Генсек заявил, что союзникам нужно «увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и обеспечить готовность» военных НАТО для реагирования «на такие вызовы, как агрессивные действия России, терроризм и риски, связанные с подъемом Китая».

В декабре 2020 года Столтенберг заявил, что Россия не представляет угрозу для НАТО.