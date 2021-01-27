WSJ: США приостановили продажу оружия двум странам

Администрация президента США Джо Байдена ввела временный запрет на продажу американского оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, подобное решение связано с пересмотром новыми властями ряда сделок по продаже оружия, одобренных бывшим президентом Дональдом Трампом.

В частности, пересматриваются сделки о продаже Саудовской Аравии высокоточных боеприпасов и о поставке в ОАЭ истребителей F-35, указано в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщило о планах администрации Байдена пересмотреть соглашения с афганской радикальной группировкой «Талибан» (организация запрещена в России), которые ранее были подписаны во время президентства Дональда Трампа.