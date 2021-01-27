Украинский разведчик рассказал, что Россия могла бы захватить Киев

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь заявил, что Россия в 2014 году могла с помощью наступательной операции занять территорию страны до Днепра. Об этом он сказал в интервью каналу «Апостроф».

По его словам, в то время у ВСУ не было ни одной боеспособной части. Гвоздь заявил, что ПЗРК ставили, «чтобы прикрыть парламент», так как «не знали, чем прикрыть Киев».

Он отметил, что спустя семь лет легко критиковать решения властей, но необходимо учитывать условия, которые были тогда.

Гвоздь предположил, что если бы на Украине началось кровопролитие, например, в Крыму, то российские военные могли бы начать операцию. Он указал, что в тот период вдоль границы была развернута стотысячная группировка, которая могла бы перейти в наступление. По утверждению экс-руководителя службы внешней разведки, она бы маршем в марте 2014 года дошла бы до Днепра.