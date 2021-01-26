В США рассказали об «ахиллесовой пяте» американских истребителей

Американские стелс-истребители F-22 и F-35 имеют ряд недостатков, которые делают их уязвимыми. Об этом пишет издание The National Interest.

«Стелс, вопреки распространенному мнению, не является плащом-неведимкой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские радиолокаторы «Подсолнух» способны обнаружить стелс-самолет в небе.

Кроме того, технология инфракрасного поиска также подходит для обнаружения стелс-истребителей, подчеркивается в сообщении.