В США рассказали об «ахиллесовой пяте» американских истребителей
Максимс Краюшкинс
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Американские стелс-истребители F-22 и F-35 имеют ряд недостатков, которые делают их уязвимыми. Об этом пишет издание The National Interest.
«Стелс, вопреки распространенному мнению, не является плащом-неведимкой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские радиолокаторы «Подсолнух» способны обнаружить стелс-самолет в небе.
Кроме того, технология инфракрасного поиска также подходит для обнаружения стелс-истребителей, подчеркивается в сообщении.
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