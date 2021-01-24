NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях американцев без ордера суда

Разведывательное управление Пентагона уже несколько лет незаконно покупает на рынке базы данных информацию о местоположении американцев и иностранцев. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на документы, предоставленные в ответ на запрос сенатора Рона Уадена.

И хотя обычно власти должны запрашивать ордер для того, чтобы телефонные компании передали данные о нахождении своих клиентов, разведывательное управление Пентагона нашло другой выход. Оно покупает сведения у посредников без суда доступные базы данных.

Узнать местоположение людей удается благодаря приложениям на смартфонах. Таким же образом Пентагон отслеживает и данные приехавших в США иностранцев, чтобы определить угрозы американским войскам.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в США на Google подали в суд из-за слежки за пользователями.