В США рассказали, почему РФ «не может» спроектировать авианосец

Российские верфи до сих пор не пришли в себя после развала СССР, поэтому современная Россия не строит большие корабли, в том числе авианосцы, а лишь фрегаты, корветы и подводные лодки. Такое мнение выразил автор статьи в журнале Forbes.

«Российская промышленность до сих пор не может производить двигатели, достаточно мощные и эффективные для этих типов кораблей», — написал специалист, отметив, что Москва не может приобрети силовые агрегаты у стран Запада из-за введенных против нее санкций.

Кроме того, в публикации говорится, что российская промышленность не обладает достаточной мощностью для построения авианосца.

Этой статьей Forbes прокомментировал ранее опубликованное агентством ТАСС сообщение о проектах Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ), в том числе о морском корабле (УМК) «Варан», который может вмещать 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотных летательных аппаратов.

В американском журнале считают, что у России нет необходимых средств для реализации данного проекта, а также подходящих беспилотников.

Ранее издание Defense News сообщало, что ВМС США испытают «главного врага» ЧФ России в реальном бою.