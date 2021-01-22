В Эстонии генерал призвал увеличить траты на оборону из-за «атаки России»

Эстония должна увеличить траты на оборону до 6,5% от ВВП, чтобы противостоять «атаке России». Об этом заявил командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем, пишет РИА «Новости».

«Восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, например в Грузии и Украине, и видно, что вооружение России непропорционально велико», — сказал Херем.

По его словам, хоть Эстония и должна увеличить расходы, это маловероятно.

Херем считает, что в настоящий момент самое главное — поддержка боеготовности действующих подразделений, которые должны быть защищены. Также бронетехника и транспортные средства тоже должны быть в хорошем состоянии.

Ранее в Эстонии новая правящая коалиция пообещала достроить границу с Россией.