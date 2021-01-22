В США хотят разработать устройство для борьбы с дронами противников

Исследовательская лаборатория ВВС США планирует объявить тендер на разработку устройства для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что устройство будет бороться с доступными в коммерческой продаже БПЛА и другими средствами на базе подобных технологий. В описании контракта говорится, что такой тип дронов используется американскими противниками «в ассиметричных боевых действиях против военного личного состава, а также вооружения и имущества».

Подрядчик должен будет разработать технологию, создать прототип устройства и обеспечить ограниченную поставку продукции для испытания новых технологий в условиях боевого применения.

На бюджет будущего контракта могут выделить $490 млн.

Ранее стало известно, какие образцы вооружения и военной техники будут закуплены Вашингтоном в 2021 году.