Офицер ВСУ возмутился выбором украинской блогерши России

Между офицером украинской армии и блогершей di.rubens из Киева начался конфликт из-за ролика в TikTok, в котором девушка между Украиной и Россией выбирает вторую страну.

Украинский офицер Анатолий Штефан счел такой поступок постыдным и прокомментировал его: «Вот тебе и патриотическое воспитание». Такой выбор блогерши не понравился и другим радикально настроенным жителям Украины.

Девушка, в свою очередь, назвала офицера «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа». Теперь она намерена завести против Штефана уголовное дело и подать на него в суд за травлю. По ее словам, ситуацией уже занимается Министерство обороны.

Штефан назвал ответ блогерши «нонсенсом».

Ранее российский блогер не смогла попасть на Украину из-за того, что ранее посещала Крым.