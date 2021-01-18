В Азербайджане раскрыли данные о погибших военных в ходе эскалации в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило, что в ходе эскалации ситуации в Нагорном Карабахе погибли 2855 военнослужащих страны. Ведомство опубликовало список погибших на своем сайте.

В министерстве также заявили, что еще 50 азербайджанских военных числятся пропавшими без вести.

«Ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести», — сообщили в военном ведомстве.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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