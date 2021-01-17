Российские танкисты исполнили новогоднюю мечту подростка

Танкисты армейского корпуса Балтийского флота исполнили новогоднее желание воспитанника центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Балтфлота, капитана первого ранга Романа Мартова.

По словам Мартова, 12-летний Максим из Калининграда пожелал «узнать, что представляет из себя настоящий боевой танк».

Мальчика пригласили в парк боевых машин, где командир танкового взвода лейтенант Максим Карталов показал ему танк Т-72Б3М и рассказал об основных характеристиках машины, указано в сообщении.

После этого подростку разрешили попробовать себя в роли механика-водителя танка, рассказал представитель Балтфлота. В частности, мальчик при помощи командира взвода запустил двигатель машины и произвел прицеливание.

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