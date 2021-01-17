Источники сообщили, что самолеты Ту-214ОН переделают в разведчики

Два российских самолета Ту-214ОН после того, как Россия окончательно выйдет из Договора по открытому небу, запланировано использовать в разведывательный целях. Об этом РИА «Новости» сообщили два военно-дипломатических источника.

«После окончательного прекращения участия РФ в договоре оба самолёта Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач. Речь идет в первую очередь о разведывательных функциях», — рассказал собеседник агентства.

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