Солдат-срочник из Тувы по фамилии Шойгу заявил о дискриминации в армии

Солдат-срочник из Тувы по фамилии Шойгу, служащий в Ростове Великом (Ярославская область), заявил, что в армии есть дискриминация по национальному признаку. Об этом информирует ZNAK.

Он отметил, что с этим столкнулись он и другие призывники из Тувы. По словам рядового, солдат-срочников «третирует командование в/ч из-за их национальности и из-за того, что они носят имя «Шойгу» и родом из Республики Тыва».

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил на своей странице в «ВКонтакте», что в настоящее время чиновники занимаются обращением Шойгу и планируют через военное командование выяснить «объективность ситуации».

Политик напомнил, что тувинцев всегда выделяли, в том числе на войне, как отличных воинов, умеющих выносить тяготы и лишения военной службы.

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