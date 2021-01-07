СМИ: сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля

Системы противовоздушной обороны Сирии (ПВО) отразили атаки Израиля на объекты в южной части Дамаска. Об этом сообщило госагентство SANA со ссылкой на военный источник.

Как рассказал собеседник агентства, вечером в среду, 6 января, сирийские ПВО отреагировали на ракетный удар Израиля по ряду целей в южном регионе.

Источник сообщил, что большая часть ракет Израиля была запущена со стороны Голанских высот. Отмечается, что большая часть израильских ракет была ликвидирована ПВО САР.

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