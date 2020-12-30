СМИ: США подталкивают Норвегию к конфликту с Россией

Под давлением США Норвегия провоцирует Россию на войну за Арктику, тем самым отказываясь от многолетней политики «сдерживания и умиротворения». Такое мнение выразил главный редактор издания NRK Арне Хольм.

Он считает, что Вашингтон управляет норвежской политикой в области обороны и безопасности. По словам журналиста, Соединенные Штаты строят в Норвегии радиолокационную станцию, совершенствуют порты и аэродромы. Кроме того, армия Норвегии ранее впервые за долгое время приняла участие в военных учениях НАТО в Баренцевом море.

«Все эти действия неминуемо спровоцируют Россию на конфликт <...>Все заявления политиков из Америки говорят о том, что мировая элита нацелилась на дележ арктических территорий», — написал Хольм.

Он также отметил, что из-за давления Вашингтона перед Норвегией встают серьезные вызовы. Если США продолжат гнуть свою линию, то соперничество этой страны и России может развернуться в регионе, где проживает около 10% норвежцев.

Хольм назвал действия Соединенных Штатов, а теперь и Норвегии, которая проводит учения близ границы, настоящей провокацией, на которую Москва непременно ответит.

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