Гиперзвуковая ракета «Циркон» начнет поступать в войска в 2022 году

Гиперзвуковая ракета «Циркон» начнет серийно поступать в Вооруженные силы РФ в 2022 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, передает «Красная звезда».

«В 2020 году проведен ряд успешных пусков ракеты комплекса «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков», и уже начиная с 2022 года начнется их серийная поставка», — сказал он.

3М22 «Циркон» — это российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, которую разработали в «НПО «Машиностроения». Входит в состав комплекса 3К22 «Циркон». В Североатлантическом альянсе это изделие имеет кодовое обозначение SS-N-33. Согласно существующим на сегодняшний день планам, эта ракета может заменить тяжелую противокорабельную П-700 «Гранит».

Новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна развивать скорость примерно в девять Махов. Дальность ее полета может превышать 1 тыс. км. Ракета пролетает на маршевом участке на высоте 30-40 км при относительно небольшом сопротивлении воздуха. Такая высота полета дает возможность существенно увеличить дальность и скорость.

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