СБУ обвинила Россию в попытке украсть украинское «супероружие»

В Службе безопасности Украины заявили, что группа агентов пыталась украсть для России чертежи секретной ракеты «Нептун». Об этом говорится на странице СБУ в Facebook.

Там отмечается, что ведомству якобы удалось задержать 11 российских агентов.

Один из них, как указано в сообщении, был задержан на Луганщине, где он пытался передать зарубежной стороне секретную документацию по ракетному комплексу «Нептун».

Украина считает «Нептуна» своим супероружием. Ранее командующий ВМСУ Алексей Неижпапа заявил, что создание этого комплекса — прорыв в ракетостроении.

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