Азербайджанский военный погиб в результате нападения в Карабахе
Азербайджанский военный погиб в результате нападения армянской вооруженной группы из шести человек на позиции армии Азербайджана в Ходжавендском районе в Карабахе. Об этом сообщает минобороны Азербайджана.
Отмечается, что инцидент произошел 27 декабря в 15.30 (14.30 мск) в селе Агдам (Акаку).
«В результате погиб один военнослужащий, еще один ранен», — говорится в сообщении.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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