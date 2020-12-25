Алиев объявил о демобилизации военных, призванных из-за боев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о поэтапной демобилизации военных, призванных из-за боев в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

«Поэтапно демобилизовать военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации на основании распоряжения президента Азербайджанской Республики от 28 сентября 2020 года», — говорится в документе.

Демобилизация завершится 15 апреля 2021 года.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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