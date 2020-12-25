Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» вошел в состав Тихоокеанского флота

Новейший корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был включен в состав Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Там рассказали, что в пятницу, 25 декабря, во Владивостоке на причале Тихоокеанского флота прошла торжественная церемония подъема Военно-морского флага на этом военном судне.

Отмечается, что ранее корвет закончил программу государственных испытаний.

«Алдар Цыденжапов» является третьим многоцелевым сторожевым кораблем проекта 20380, построенным для ТОФ.

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