Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» вошел в состав Тихоокеанского флота
Антон Демидов
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Новейший корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был включен в состав Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
Там рассказали, что в пятницу, 25 декабря, во Владивостоке на причале Тихоокеанского флота прошла торжественная церемония подъема Военно-морского флага на этом военном судне.
Отмечается, что ранее корвет закончил программу государственных испытаний.
«Алдар Цыденжапов» является третьим многоцелевым сторожевым кораблем проекта 20380, построенным для ТОФ.
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