Российские миротворцы в Карабахе дополнительно получат по два оклада

Правительство России дополнительно выделило бюджетные средства на выплаты российским миротворцам, выполняющим задачи в Нагорном Карабахе. Об этом РИА «Новости» сообщила замминистра обороны России Татьяна Шевцова.

Она отметила, что дополнительные выплаты предусмотрены личному составу, который принимает участие в операции по поддержанию мира в Карабахе.

«Они составят два оклада денежного содержания», — сказала Шевцова.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.