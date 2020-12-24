Глава МЧС назвал основную задачу операции в Карабахе

Основной задачей гуманитарной операции в Нагорном Карабахе является скорейшее восстановление мирной жизни в регионе, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев во время рабочих визитов в Армению и Азербайджан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Для нас очень важно наличие актуальной и достоверной информации о реальных потребностях Нагорного Карабаха в целях минимизации возможных негативных последствий для населения», – отметил Зиничев.

В ходе визитов глава МЧС провел встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и азербайджанским коллегой Кямаладдином Гейдаровым, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой МЧС Армении Андраником Пилояном, указано в сообщении.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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