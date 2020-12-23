Истребители США выполнили «слоновью прогулку» у границ России

США провели военные учения на военной базе Эилсон на Аляске, сообщает Daily Mail.

В ходе учений американские истребители выполнили «слоновью прогулку» — упражнение для отработки управления самолетом в тесном построении, необходимом при реальных боевых вылетах.

Как пишет издание, в учениях были задействованы 18 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A Lightning II, а также 12 истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.

Командующий 354-м авиаполком ВВС США Дэвид Скалики заявил, что данные учения нацелены в том числе на демонстрацию силы и влияния Вашингтона на Аляске.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Непреклонный соперник»: США будут реагировать на «акты агрессии» России

— Россия рассчитывает на полный возврат США в СВПД при новой администрации

— Генерал из ФРГ назвал Россию самой большой угрозой для НАТО