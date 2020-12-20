Иран опроверг слухи о передаче письма представителю Байдена
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг слухи о якобы передаче письма представителю избранного президента США Джо Байдена в столице Омана Маскате.
Новое правительство США еще не вступило в свои полномочия, чтобы иранская сторона захотела передавать какие-то послания, сказал Хатибзаде.
«Это совершенно не соответствует действительности», — ответил дипломат на вопрос журналисту газеты Hamshahri.
По словам Хатибзаде, «в отношении ядерной сделки существует совместная комиссия, где иранская сторона высказывает свое мнение».
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