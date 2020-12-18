Ракета «Союз-2» с британскими спутниками связи стартовала с Восточного

С космодрома Восточный запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи британской компании OneWeb, сообщается на сайте Роскосмоса.

Как отмечается, старт произошел в 15:26:26 по московскому времени с площадки 1С.

По данным Роскосмоса, старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме.

В последующие 3 часа 40 минут спутники OneWeb будут последовательно отделяться от разгонного блока.

Запуск стал первым коммерческим пуском с Восточного в 2020 году. Всего в текущем году Россия запустила 16 космических ракет.

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