Ракета «Союз-2» с британскими спутниками связи стартовала с Восточного
С космодрома Восточный запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи британской компании OneWeb, сообщается на сайте Роскосмоса.
Как отмечается, старт произошел в 15:26:26 по московскому времени с площадки 1С.
По данным Роскосмоса, старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме.
В последующие 3 часа 40 минут спутники OneWeb будут последовательно отделяться от разгонного блока.
Запуск стал первым коммерческим пуском с Восточного в 2020 году. Всего в текущем году Россия запустила 16 космических ракет.
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