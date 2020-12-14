США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400
Минфин США ввел санкции против Турции за покупку у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Так, ограничительные меры были введены в отношении четырех чиновников, в том числе секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира. Кроме того, под американские санкции попало управление оборонной промышленности страны.
Госсекретарь США Майкл Помпео пояснил в своем заявлении, распространенном ТАСС, что Вашингтон ввел санкции в отношении «Управления оборонной промышленности Турции <...> за сознательное заключение значительных сделок с «Рособоронэкспортом», главным органом экспорта вооружений России, в виде покупок зенитных ракетных систем С-400».
Ранее сообщалось, что США намерены ввести санкции против Турции из-за покупки российских С-400.
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