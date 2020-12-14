Ракета «Ангара-А5» успешно доставила макет спутника в космос

Российская тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» доставила в космос макет спутника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» в связке с макетом полезной нагрузки успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя, указано в сообщении. Отделение произошло через 12 минут после старта.

Далее разгонный блок выведет орбитальный блок на целевую орбиту.

Ранее сообщалось, что ВКС России провели запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк.

«Ангара» — семейство российских ракет космического назначения нового поколения, где используются экологически чистые компоненты топлива. Семейство включает унифицированные ракеты-носители легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 тонн. С их помощью планируется выводить космические аппараты всех типов: спутники, корабли, автоматические межпланетные станции.

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