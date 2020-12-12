Запрос на продление присутствия турецких ВС в Ливии поступил в парламент Турции

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана направила запрос в парламент республики о продлении пребывания турецких военнослужащих в Ливии. Об этом информирует агентство Anadolu.

Отмечается, что запрос предполагает присутствие турецких вооруженных сил в Ливии в течение 18 месяцев.

В Ливии продолжается противостояние между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

Ранее представитель МИД Франции заявлял, что главным препятствием для установления мира в Ливии является систематическое нарушение эмбарго ООН на поставки оружия, в том числе со стороны Турции. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, назвал действия Франции в отношении Ливии «разрушительными».

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