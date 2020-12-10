Авиацией и ПВО ЗВО будет управлять автоматизированная система управления

Системы противовоздушной обороны и боевую авиацию Западного военного округа объединят под управлением автоматизированной системы управления. Как пишет газета «Известия», система позволит создать защиту из ракет и истребителей на пространстве от Санкт-Петербурга до Воронежа.

По данным издания, система будет сформирована в 2021 году в составе шестой армии Военно-воздушных сил России.

В нее войдут несколько цифровых подсистем, которые возьмут под свое управление истребители, зенитные комплексы, а также радиотехнические и радиолокационные станции.

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