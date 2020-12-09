По факту кражи из «самолета Судного дня» в Таганроге возбуждено уголовное дело

По факту кражи имущества на сумму более 1 млн рублей из «самолета Судного дня» (ИЛ-80) в Таганроге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что воздушный командный пункт Ил-80, известного как «самолет Судного дня», обокрали в Таганроге.

Из самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков. В ходе расследования внутри самолета были обнаружены отпечатки пальцев и следов обуви предполагаемых преступников.

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