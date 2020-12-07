Воздушный командный пункт Ил-80, известный как «самолет Судного дня», обокрали в Таганроге, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По данным телеканала, 4 декабря глава службы авиационной безопасности Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г.М. Бериева сообщил в полицию о следах вскрытия грузового люка самолета.

Впоследствии было установлено, что из самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков, указано в сообщении. В ходе расследования внутри самолета были обнаружены отпечатки пальцев и следов обуви предполагаемых преступников.

Воздушные пункты управления войсками начали называть самолетами «судного дня» в США, так как предполагается, что они будут использованы в случае уничтожения наземных командных пунктов при ядерной войне.