Великобритания наблюдает за активностью российского флота у своих границ

Британские ВМС и ВВС последние дни недели сопровождали и отслеживали движение девяти российских кораблей рядом с территориальными водами страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению, российские корабли не нарушают границ, следуют в международных водах и воздушном пространстве. Пока что никаких инцидентов в ходе сопровождения не произошло.

«На протяжении двух последних недель восемь кораблей Королевского флота в ходе скоординированной операции от Ла-Манша и Кельтского моря до вод, близких к западному побережью Шотландии, внимательно отслеживали каждое движение русских, — говорится в сообщении ВМС Великобратании.

Отмечается, что фрегат HMS Northumberland наблюдал за противолодочным кораблем РФ «Вице-адмирал Кулаков» у западного побережья Шотландии, а три корабля ВМС Британии сопровождали группу российских кораблей в Кельтском море.

Кроме того, французские ВМС оказывали помощь британскому флоту.

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