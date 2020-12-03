В Карабахе погибли 2 783 азербайджанских военных

Минобороны Азербайджана сообщает о 2 783 погибших военнослужащих в ходе военных действий в Карабахе, передает РИА «Новости».

«В Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих. Личность 103 военнослужащих устанавливается путем анализа ДНК», — говорится в распространенном пресс-релизе военного ведомства.

Больше 100 военных считаются пропавшими без вести, ведутся их поиски. Еще 1 245 человек находятся в больницах Азербайджана.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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